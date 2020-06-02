تظاهرة احتجاجية في الناصرية لذوي ضحايا تظاهرات تشيرين

2020/06/02 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهرت عائلات ضحايا الاحتجاجات في الناصرية مركز محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، وفيما طالبوا بمحاكمة قتلة أبنائهم، حاولوا اقتحام مبنى المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، ان التظاهرة جرت امام ديوان المحافظة طالبت ايضا بتحسين الخدمات واقالة المديرين والمستشارين الفنيين، كما دعت الى توفير الخدمات من ماء كهرباء وفرص عمل، لافتا الى ان المتظاهرين الذين كان عددهم اكثر من 100حاولوا اقتحام مبنى المحافظة.

يشار الى ان الناصرية ومحافظة ذي قار عموما، شهدت الاحتجاجات الأكبر منذ قيام التظاهرات العراقية في تشرين الأول 2019 كما انها تحملت التضحيات الأكبر وطردت الجنرال جميل الشمري على إثر مذبحة قتل فيها 29 متظاهرا في غضون دقائق، وكان لاحتجاجات وتضحيات الناصرية بحسب المتابعين، الدور الأكبر في إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

جدير بالذكر ان الاحتجاجات العراقية 2019 أو ثورة تشرين كما يسميها البعض هي تظاهرات اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.



ووصلت مطالب المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.



وواجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، وبلغ عدد ضحايا المتظاهرين نحو 740 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 17 ألف بجروح ومن بينهم 3 آلاف بإعاقة جسدية.

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