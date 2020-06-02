نائبة: الحكومة السابقة نجحت باخراج العراق من فخ المديونية والاقتراض الخارجي

2020/06/02 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية الدكتورة انعام الخزاعي، الثلاثاء، ضرورة الاستمرار في تجربة موازنة 2019 وايقاف الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أن العراق نجح في حينها في الخروج من فخ المديونية والاقتراض الخارجي.وقالت الخزاعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “نجحت برفقة عدد من زملائي […]

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