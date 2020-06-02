2020/06/02 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك اكد مصدر امني، انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعملية ابطال العراق.واضاف المصدر، ان القطعات العسكرية ضيقت الخناق وحاصرت خلايا داعش بين كركوك وصلاح الدين وان الحشد الشعبي كان له محورين في صلاح الدين ضمن عمليات ابطال العراق.وبين، الحشد الشعبي كان له دور كبير في عمليات ابطال العراق من حيث المعلومات والخطط […]

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