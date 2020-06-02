الرئاسة تنفي وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين

2020/06/02 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليار دينار لم يتم تسويتها.وقالت الرئاسة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “تنفي ما ورد في برنامج (على الطاولة) الذي بثته قناة السومرية مؤخراً بشأن وجود سلفة بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليار دينار […]

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