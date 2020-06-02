البنك المركزي يوضح بشأن التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ونسبة العمولة لكل سحبة

2020/06/02 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم "الاعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الاجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".وأهاب البنك في بيان له" بالمواطنين الكرام التأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك المركزي.واشار البيان الى، انه" سبق للبنك المركزي وان حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي ٢ مليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار.

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