مسؤول أوكراني عن سرقة في احتياطيات الحبوب: الفئران التهمت 2.7 ألف عربة

2020/06/02 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شفت عملية تفتيش لاحتياطيات الحبوب الحكومية في أوكرانيا عن وجود فساد، حيث أظهر الجرد وجود نقص في المستودعات بواقع 2.7 ألف عربة من الحبوب تقدر قيمتها بأكثر من 29.7 مليون دولار.وعلق مستشار وزير الداخلية الأوكراني، ميخائيل أبوستول، على عملية المراجعة المالية التي تمت لمستودعات الاحتياطي الأوكرانية قائلا، في صفتحه على "فيسبوك" إن "نحو 2.7 ألف عربة من الحبوب التي يجب أن تكون مخزنة في مستودعات الاحتياطي قد اختفت، لقد التهمتها الفئران!.حجم الخسائر يقدر بأكثر من 800 مليون هريفنا (أكثر من 29.7 مليون دولار)".وأشار المسؤول أيضا إلى وجود نقص في مخزون الحبوب الاحتياطي في موقع أخر بواقع 150 عربة.وفي وقت سابق قال الأمن الأوكراني إنه اكتشف عملية فساد بقيمة 4 ملايين دولار في إحدى إدارات وكالة الاحتياط الحكومية.وقد اشتبه المحققون برئيس إحدى الإدارات بتنظيم أنشطة غير قانونية، حيث قام بتنظيم آلية لبيع جزء من الاحتياطي، وخاصة المنتجات الغذائية، بطريقة غير شرعية.

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