2020/06/02 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء التشغيل التجريبي لمشروع الخط الناقل للمياه لمجمعات نهر الداير شمالي البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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