نجدة بغداد : القبض على 288 شخصا خلال الـ24 ساعة

2020/06/02 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت مديرة نجدة بغداد ، عن القبض على 288 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة.وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “دورياتها تمكنت من القبض على ٢٨٧ شخصا من المخالفين لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة“.واضاف انه “تم ايضا القبض على شخص مطلوب […]

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