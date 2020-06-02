مدن رئيسية في كولومبيا بدون مياه.. وكورونا تفاقم الأزمة

2020/06/02 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زمن فيروس كورونا المستجد، يشكل غسل اليدين معضلة فعلية في مدينة صفيح في بوغوتا حيث تنقطع المياه بانتظام.وتقول ييمي مارتينس البالغة 21 عاما “أحيانا تصل المياه وأحيانا أخرى لا تصل، وعندما لا تتوافر المياه لا يمكنني عسل يدي ولا مساعدة نجلي على الاستحمام، أو تنظيف المنزل”.وتصلها المياه من قسطل مطاطي أسود وراء […]

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