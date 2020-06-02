بالصور.. الدفاع المدني تعالج قنابل عنقودية أميركية في محافظة النجف

2020/06/02 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفاعلنت شعبة المعالجة في مديرية الدفاع المدني التابعة لمحافظة النجف ،اليوم الثلاثاء، تنظيف المدينة من المخلفات الحربية.وقال مدير شعبة المعالجة ثابت رشيد، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “حفاظاً على سلامة المواطنين من خطورة المخلفات الحربية والمتساقطات الجوية وحسب توجيهات المقر العام، قامت شعبة المعالجة برفع وتأمين قنابل عنقوديه امريكية الصنع […]

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