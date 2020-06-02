النيران تلتهم أراض زراعية واسعة شرق الموصل(فيديو+صور)

2020/06/02 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اندلع حريق كبير في قرية منارة شبك وكرمليس ضمن ناحية برطلة شرق الموصل، اليوم الثلاثاء، ما أدى الى حرق المئات من المحاصيل الزراعية لمحصول الحنطة من دون معرفة الأسباب.وقال مراسل “يس عراق” إن “الحريق التهم مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق”.يذكر […]

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