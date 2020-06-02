الخفاجي : القوات الأمنية والحشد الشعبي تسيطر بشكل كامل على ناحية جرف النصر

2020/06/02 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، ان القوات الأمنية والحشد الشعبي تسيطر بشكل كامل على ناحية جرف النصر رغم التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الناحية بين فترة وأخرى.

وقال الخفاجي، إن عناصر تنظيم داعش الإجرامي تحاول بين الحين والآخر شن سلسلة من الهجمات ضد جرف النصر، إلا أن جميع محاولاته الإرهابية باءت بالفشل، امام ضربات القوات الأمنية والحشد الشعبي الماسكة للأرض، مبينا ان الحديث عن إمكانية استعادة داعش لجرف النصر أمر مبالغ به.

وأشار الخفاجي إلى أن تهديدات داعش لا تعني إمكانية السيطرة على جرف النصر مرة اخرة رغم الهجمات التي تتعرض لها الناحية.

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