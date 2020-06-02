سائرون : حسم ملف استكمال حكومة مصطفى الكاظمي ما زال يواجه العديد من التحديات

2020/06/02 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إلى أن حسم ملف استكمال حكومة مصطفى الكاظمي ما زال يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بحقيبتي الخارجية والنفط.

واكد ان القوى السياسية حتى اللحظة لم تتمكن من الوصول إلى قناعات حقيقية فيما يتعلق بمرشح وزارة النفط، حيث أن هذا الملف شكل تحدياً كبيراً لنواب البصرة ورئيس مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بحقيبة الخارجية، أكد المسعودي ان هناك إصراراً من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديم فؤاد حسين كمرشح لها، تقابله معارضة واضحة وشديدة من قبل الكثير من أعضاء البرلمان لإعادة استيزار أي وزير من الحكومة السابقة المستقيلة.

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