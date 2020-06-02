2020/06/02 | 14:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل ينفي تعيين أي شخصية بصفة مستشار له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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