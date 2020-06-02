هل ستشهد جلسة البرلمان يوم غد الدعوة لاقالة الحلبوسي؟

2020/06/02 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان تشهد جلسة يوم غد الأربعاء الدعوة لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.وقال الموسوي، إن “الدعوات التي أطلقها عدد من النواب لاقالة رئيس المجلس لم تصل الى مستوى كتل سياسية”، مبينا ان “هذه الدعوات جاءت من بعض النواب وليس من كتل سياسية”.وأضاف، […]

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