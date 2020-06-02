الخزاعي: نجحنا في اخراج العراق من فخ المديونية الخارجية

2020/06/02 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في تجربة موازنة 2019 وايقاف الاقتراض الخارجي.وقالت الخزاعي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، نجحت برفقة عدد من زملائي أعضاء مجلس النواب في اخراج العراق من فخ المديونية والاقتراض الخارجي بعدما أدى تمادي الحكومات السابقة […]

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