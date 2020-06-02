البنك المركزي يصدر بياناً بشأن التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ونسبة العمولة لكل سحبة

2020/06/02 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر البنك المركزي العراقي، الإثنين (02 حزيران 2020)، بياناً بشأن التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ونسبة العمولة لكل سحبة.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يدعو المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الاعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الاجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".

واضاف البيان أن "البنك يهيب بالمواطنين الكرام التأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك المركزي".وتابع أنه "سبق للبنك المركزي ان حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار".

بغداد اليوم- خاص

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بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم - كردستان

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