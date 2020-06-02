دراسة تكشف أفضل طريقتين للوقاية من كورونا وتحدد فرص الإصابة باستخدامهما

2020/06/02 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت دراسة طبية حديثة، أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي يقللان من خطر الإصابة بفيروس كورونا المس...





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