البيان التحولي: لانظار ثورة تشرين/3 - عبدالامير الركابي

2020/06/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي البيان التحولي:لأنظار ثورة تشرين/3عبدالاميرالركابي ـ وجدت الظاهرة المجتمعية ابتداء وصيرورة، مزدوجه، قاعدة واصل ازدواجها وبؤرتها ارض الرافدين، وهي موجودة ـ أي الظاهرة المجتمعية ـ حيث ومنذ ان وجدت منذ تبلورت خاضعة لقانون "الازدواج وفك الازدواج"ن على طريق التحولية، الى مابعد مجتمعية، الأول كبداية، والثاني كمنتهى ومآل، يفصل بينهما زمن طويل من غلبة الأحادية المجتمعية الارضوية، مصدرها احد عنص ......





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