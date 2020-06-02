انقاذ هواتف آيفون من ثغرة خطيرة وتوصية مهمة للمستخدمين

2020/06/02 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت شركة “آبل” في إنقاذ هواتف “آيفون” من خطر ثغرة سمحت بتطوير أداة تكسر حمايتها.وكانت فرقة “Unc0ver” المعروفة باختراق هواتف “آيفون”، أطلقت خلال الأسبوع الماضي، أداة لكسر حماية هواتف آيفون تدعى “جيلبريك”.وأعلن فريق القرصنة أن الأداة الجديدة قادرة على فتح أي هاتف آيفون، حتى أحدث الطرز العاملة بالإصدار الأحدث 13.5 من نظام iOS، بحسب موقع […]

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