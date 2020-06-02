وزارة النفط تصدر توضيحاً بشأن تعيين خريجي معاهد التدريب

2020/06/02 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة النفط توضيحاً بشأن تعيين خريجي معاهد التدريب للعام الدراسي 2019 . وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، أن”الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة قامت بمفاتحة وزارة المالية لغرض إضافة الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لغرض تعيينهم”.وأشارت الى الاتفاق على تزويد وزارة المالية بكشف تفصيلي بالتخصيصات المالية لكل شركة، بناءً على طلب وزارة المالية، مؤكدة

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