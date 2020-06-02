الاتحاد الوطني يقصي مدير صحة السليمانية من منصبه بسبب كورونا

2020/06/02 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء ان حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر إبعاد مدير الصحة العامة في السليمانية الدكتور صباح هورامي من منصبه بسبب التزامه في اعلان نتائج الفحوصات المختبرية واحصائيات الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

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