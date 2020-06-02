وثيقة .. كركوك تصدر ضوابط وتعليمات جديدة تخص حظر التجوال الشامل

2020/06/02 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك يوم الثلاثاء ضوابط وتعليمات جديدة تخص الحظر الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت ضوابط وتعليمات الخلية 14 نقطة فتح المصارف الحكومية لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، وفتح الافران من الساعة السادسة صباحا لغاية الثالثة عصرا، ويسمح بفتح محال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضار من الساعة السابعة صباحا للواحدة ظهرا.

وقررت خلية الازمة في محافظة كركوك يوم الثلاثاء فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة .

وقررت خلية الأمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم السبت فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة بخلاف ما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تفاقم عدد الاصابات.

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