بعد خروقات كبيرة.. المركزي العراقي يصدر توجيهًا للموظفين بشأن العمولات التي تستقطعها شركات الدفع الإلكتروني من رواتبهم

2020/06/02 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، بياناً بشأن التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ونسبة العمولة لكل سحبة.وقال البنك في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “يدعو المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الاعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الاجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح”.واضاف البيان أن “البنك […]

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