المركزي يدعو لكشف تفاصيل الخدمات المقدمة الى المواطنين

2020/06/02 | 14:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، الى ضرورة قيام المصارف وشركات الدفع الالكتروني بكشف تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الاعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة ونسب الاجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".

وأشار الى ان ذلك "لغرض تنظيم عمليات السحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع".

وأضاف البيان أن على "المواطنين الكرام التأكد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريط السحب الخاص بالأجهزة والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك المركزي".

وبين: "سبق للبنك المركزي ان حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي ٢ مليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار".

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