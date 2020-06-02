صفات الملك الحميدة / الاستثناء - سعيد الوجاني

2020/06/02 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني صفات الملك الحميدة // Les bonnes qualités du roi بخلاف رؤساء وملوك العالم ، فان الملك محمد السادس يختلف عنهم اختلافا عميقا ، تجعله يمثل الاستثناء ، ضمن الاستثناء الذي يتميز به النظام المغربي عن غيره من الأنظمة العالمية .فالملك حالة استثنائية ، تضفي على كل تصرفاته ، وخرجاته ، واقواله طابع الاستثناء ، ومن دون ان يثير هذا الاستثناء ، أية ردة فعل ، او حتى ملاحظة ولو بسيطة ...



لان الجميع مسكو ......





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