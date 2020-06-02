المركزي يصدر بياناً يتعلق بالعمولات المستقطعة الخاصة بالسحب النقدي

2020/06/02 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدر البنك المركزي العراقي، بياناً بشأن العمولات المستقطعة للسحب النقدي من خلال استخدام نقاط البيع.وقال المركزي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الثلاثاء إنه “لغرض تنظيم عمليات السحب النقدي من خلال استخدام نقاطالبيع، يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الالكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الإعلان في مقر عملهم عنتفاصيل الخدمات المقدمة ونسب […]

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