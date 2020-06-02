نائب يستبعد تمرير الوزارات المتبقية بجلسة غد الأربعاء

2020/06/02 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، تمرير الوزارات السبع المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة غد الأربعاء، عازيا الأمر إلى وجود رفض سياسي لمرشحي وزارة الخارجية والنفط.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكرد لازالوا مصرين على ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية مما سيتسبب بعرقلة تمرير الوزارات […]

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