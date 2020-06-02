ترامب يهدد بنشر الجيش لإنهاء الاحتجاجات وأعمال الشغب

2020/06/02 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها بلاده عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي أُثناء اعتقاله على أيدي رجال الشرطة منذ أسبوع.وقال ترامب إذا لم تنجح المدن والولايات الأمريكية في السيطرة على الاحتجاجات و”الدفاع عن سكان تلك الولايات” فإنه سينشر الجيش “ليحل المشكلة سريعا”.وأثار مقتل فلويد،

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