رئيس اقليم كوردستان يبحث مع القنصل البريطاني جملة ملفات منها علاقة بغداد واربيل

2020/06/02 | 14:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، جيمس سورنتن القنصل العام البريطاني في أربيل.

وجرى في لقاء التباحث بشأن آخر التطورات وتفشي وباء فيروس كورونا وإجراءات مواجهته في إقليم كوردستان والعراق وتداعياته وآثاره متعددة الجوانب، وخاصة على الأوضاع الاقتصادية.





كما أكد بارزاني أن أوضاع البلد تستدعي حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وعبر عن أمله في التوصل مع حكومة مصطفى الكاظمي إلى حل على أساس الدستور.

ومثّل البحث في استعادة إرهابيي داعش قوتهم وهجماتهم محوراً آخر من اللقاء وتم خلاله التأكيد على ضرورة وجود آلية للتعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لغرض التصدي لهذا الخطر الجدي.

من جانبه، عبر القنصل العام البريطاني في أربيل عن التأكيد على رغبة المملكة المتحدة في الحفاظ على علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتعزيزها، وأمل أن تتمكن الشركات البريطانية من الحصول على فرص للعمل والاستثمار في إقليم كوردستان وأن تعمل وتشارك في مجالات البنى التحتية وغيرها من المجالات.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرت مناقشة برنامج عمل الحكومة العراقية وأكد الجانبان على دعم رئيس الوزراء الكاظمي، كما ناقش الجانبان الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان واستمرار عملية الإصلاح ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

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