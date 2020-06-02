كوجر يكشف عن إمكانية سحب 11 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي لتغطية الرواتب

2020/06/02 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن إمكانية سحب أحد عشر مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي لتغطية الرواتب.

وقال كوجر، إن وكالة التصنيف العالمية صنفت احتياطي البنك المركزي العراقي من متوسط الى جيد، مردفا ان الوكالة أشارت إلى قدرة الدولة على سحب أكثر من أحد عشر مليار دولار أمريكي من احتياطاتها المالية دون أن يوثر على سعر صرف العملة الوطنية.

واضاف كوجر، أن الاحتياطي المالي والاقتراض من البنوك يمكن من خلالهما تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية، لعبور السنة الحالية دون استقطاعات او ادخار اجباري للرواتب.

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