دور الاعلام في مواجهة الازمات.. انتشار كورونا وارتفاع العنف الاسري (انموذجا)

2020/06/02 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نبراس المعموري… تصاعد دور الإعلام في الاونة الاخيرة بعد التطور الحاصل في مجال الاتصالات والتكنلوجيا و صحافة التواصل الاجتماعي، وبرز هذا الدور بشكل لافت للانتباه خلال الازمات، خاصة ان من المهام الرئيسية للاعلام نقل الاخبار والمعلومات و صناعة رأي عام، وأصبح من الأهمية ان تطور وسائل الاعلام من ادواتها و سياساتها بما يتوائم […]

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