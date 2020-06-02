2020/06/02 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس القضاء، فائق الزيدان، اليوم الثلاثاء، حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.واضاف، أن اللقاء “بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناقشات بين رئيسي الجمهورية والقضاء تخص حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناقشات بين رئيسي الجمهورية والقضاء تخص حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).