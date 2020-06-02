العاصمة الاقتصادية الأمريكية تحت حظر التجول بسبب عمليات النهب

2020/06/02 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخضع نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لحظر تجول ليلي بعد تعرض محلاتها التجارية إلى عمليات تخريب ونهب، في مجرى الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.العاصمة الاقتصادية الأمريكية تحت حظر التجول بسبب عمليات النهبإصابة عدد من أفراد الشرطة الأمريكية بطلقات نارية خلال الاحتجاجات وتعرضت متاجر فاخرة في منطقة منهاتن بنيوروك إلى أعمال نهب، […]

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