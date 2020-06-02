الخناق يضيق على رأس هرم الفساد

2020/06/02 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… برغم كلّ محاولاته التشّبث في منصبه , سواء كان ذلك من خلال التوّسل إلى السفير الأمريكي في بغداد ودفعه للاتصال ببعض القادة العرب للتأثير على القادة العراقيين العازمين على إقالته , أو من خلال تحريك بعض شركائه المتوّرطين معه في صفقات الفساد ودفعهم لتقديم اقتراحات تبدو وكأنّها تتماشى مع المساعي المتصاعدة […]

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