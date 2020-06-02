يحدث في أمريكا …

2020/06/02 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ايفان علي عثمان… 1 ثورة ضد كل ما يخالف الطبيعة ..بداية بالنظام المثلي نهاية بالحلم المثلي 2 عودة للرجال الحقيقيين ..الرجال الأصحاء جسديا وفكريا 3 حريق عظيم ..حريق الألوان العارية 4 أن الأحمر كسر قضبان الدجل الملونة ..5 صرخة ستعيد الألوان الى رشدها ..6 مسيرة ثورية يقودها ثوار […]

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