حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: تدمير 3 مضافات لارهابيي داعش بوادي حوران

2020/06/02 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم، الثلاثاء، تدمير ثلاثة مضافات لخلايا مجرمي داعش بعملية اقتحام منطقة السكريات غربي الانبار .وقال السمرمد في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة دهم وتفتيش لمنطقة وادي حوران غربي الانبار، تمكنت من […]

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