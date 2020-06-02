الصناعة تجهز شركة “كيماديا” بأكثر من ربع مليون كمامة

2020/06/02 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن رياض عبدالحسين شاغي، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) التابعة لوزارة الصحة بأكثر من ربع مليون كمامة.وقال شاغي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الشركة جهزت هذا اليوم الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات […]

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