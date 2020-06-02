ترمب: ما تشهده أمريكا هي أعمال إرهاب داخلي وليست احتجاجات سلمية

2020/06/02 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن أعمال الشغب في الولايات المتحدة ليست مظاهرات سلمية وانما أعمال إرهاب داخلية.

وأكد ترمب أن السلطات المحلية لم تستطع حماية المدنيين من المجرمين الذين يثيرون الاضطرابات في البلاد، وان البلاد خلال أيام قليلة وجدت نفسها في قبضة فوضويين محترفين وغوغاء وحرق متعمد، ولصوص ومتمردين، مشيرا الى أن هذه ليست أعمال احتجاج سلمية، وإنما هي أعمال إرهاب داخلي.

وأوضح ترمب أن الحكومة الاتحادية تعتزم تعبئة جميع مواردها المدنية والعسكرية لوضع حد للاضطرابات، وانه أوصى بأن ينشر كل حاكم ولاية في البلاد عددا كافيا من الحرس الوطني في مدينته، متوعدا باتخاذ إجراءات حازمة بحق الحكام الذين يخالفون هذه التوجيهات.

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