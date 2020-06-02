2020/06/02 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب أسعد المرشدي، تأكيد بعض القوى والأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بالتسويق السياسي.

فيما أشار المرشدي إلى أن الانتخابات المبكرة لن تحدث قبل سنة ونصف، وهو نفس موعد الانتخابات العامة، بحسب تعبيره، مضيفاً أن الأزمات التي تضرب العراق الآن على قدم وساق كثيرة، ومنها، الازمة الاقتصادية، والسياسية، والصحية، لذا فإن الابقاء على الحكومة الحالية هو الحفاظ على القليل، خير من الحرمان، مشيرا إلى أن الحكومة تشكلت خلال ستة أشهر، فكيف سيكون الحال بالفترة المقبلة، خاصة وان المفوضية أكدت أنها ستقوم بإجراء الانتخابات المبكرة خلال سنة ونصف، والانتخابات العامة لم يبقَ لها سوى سنة ونصف.

هذا، واكد المرشدي أن مَن يريد الإصلاح فليُصلح بالانتخابات العامة المقبلة، مضيفا أن تأكيد قوى وأحزاب دعمها للانتخابات المبكرة، هو للتسويق السياسي وتناغم مع مطالب المتظاهرين، لأن كل الاشارات سواء من المفوضية، أو خبراء الأمم المتحدة، تؤكد تأخر إجراء الانتخابات، وتحتاج ربما الى سنتين لإجرائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشدي يصف تأكيد بعض الأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بالتسويق السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشدي يصف تأكيد بعض الأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بالتسويق السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).