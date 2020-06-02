7 إصابات بفيروس كورونا في برشلونة معظمها للاعبين

2020/06/02 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت إذاعة RAC1 الكتالونية عن إصابة 7 أشخاص في نادي برشلونة بفيروس كورونا المستجد، كما تبين ذلك من خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق تحضيرا لاستئناف التدريبات.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية نقلا عن الإذاعة الكتالونية أن الفحوص الأولية أظهرت إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس “كوفيد-19″، بالإضافة إلى اثنين من الكادر التدريبي، […]

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