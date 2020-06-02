2020/06/02 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة ضباط في الشرطة بطلق ناري خلال الاحتجاجات في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.وقالت الوكالة، إن 5 أفراد من الشرطة أُصيبوا بطلقات نارية، خلال الاحتجاجات التي تشهدها عددا من المدن على خلفية مقتل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ضباط شرطة بطلق ناري خلال احتجاجات لاس فيغاس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ضباط شرطة بطلق ناري خلال احتجاجات لاس فيغاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).