قطاع السياحة في كربلاء يخسر 120 مليار دينار بسبب التظاهرات وكورونا

2020/06/02 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… أعلن النائب عن كربلاء رياض المسعودي، الثلاثاء، أن المحافظة خسرت منذ اندلاع التظاهرات في تشرين الماضي وصولا الى جائحة كورونا 120 مليار دينار نتيجة توقف النشاط السياحي.وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “المجال السياحي في كربلاء خسر على أقل تقدير 120 مليار دينار بسبب التضاهرات التي اندلعت في تشرين الماضي وأثرها على السياحة […]

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