العامل الكردي في السياسة الاسرائيلية تجاه العراق

2020/06/02 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صلاح الزبيدي..اظهرت السنوات الاخيرة بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام ٢٠٠٣, حقيقة العلاقة بين (اسرائيل) واكراد العراق, رغم انكار الطرفين, الواقع ان التمدد ( الاسرائيلي) في إقليم شمال العراق بعد عام ٢٠٠٣ أخذ أشكال متعددة منها السياسي والاقتصادي والعسكري والاستخباراتي, الوجود( الاسرائيلي) في شمال العراق ليس وليد اللحظة, فقد نشطت( اسرائيل) في شمال […]

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