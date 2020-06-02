الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود تجهّز وزارة الصحة بحدود (٢٧٠) ألف كمامة

2020/06/02 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افصح مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن رياض عبد الحسين شاغي عن الاستمرار بتجهيز وزارة الصحة بالكمامات الوقائية على شكل وجبات.وذكر في بيان تلقته “يس عراق” أن “شركة صناعات النسيج، جهزت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) التابعة لوزارة الصحة بوجبة جديدة من الكمامات […]

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