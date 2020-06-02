بعد إجراء الفحص الشامل لسكانها.. لا إصابات جديدة بكورونا في ووهان

2020/06/02 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الصين عدم رصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية التي كانت هي بؤرة تفشي الفيروس بعد فحوص شملت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونا.وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إنه لم تظهر أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وأضافوا إنه تم رصد 300 حالة حاملة للفيروس […]

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