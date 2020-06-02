كوردستان تبقي على حظر التجوال وتضع شرطاً وحيداً لتخفيفه

2020/06/02 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد، الثلاثاء، تسلم طلب من المحافظات والإدارات المستقلة باجراء تخفيف لاجراءات حظر التجوال، مبيناً ان وزادته اشترطت المضي بذلك بشرط الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية.

وقال احمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ”جميع المحافظين والادارات طالبت ببعض الصلاحيات لدراسة الوضع واجراء بعض التعديلات وتخفيف وتسهيل بعض الاجراءات، لكن في نفس الوقت طالبناهم في الالتزام بالاجراءات الصحية“.

واضاف ”اذا لم نلتزم بالاجراءات سنصل لمرحلة خطرة ووقتها ستكون حالات الاصابات والوفيات عالية جدا“.

قال ”الاجراءات ستبقى كما هي وان المنع بين المحافظات سيستمر، ونطالب من المواطنين الموجودين في مناطق خارج الاقليم العودة بعد انتهاء وقت الحظر وحماية انفسهم“.

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