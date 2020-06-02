فورين بوليسي: زعيم طالبان “ربما” توفي جراء إصابته بكورونا

2020/06/02 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف مسؤولون في حركة طالبان، أن زعيم الحركة أصيب بفيروس كورونا المستجد، وربما يكون قد توفي أثناء علاجه من مرض كوفيد-19.ووفقا لتقرير خاص بمجلة “فورين بوليسي”، نشرته الاثنين على موقعها الإلكتروني، فقد أكد المسؤول العسكري في طالبان، مولوي محمد علي جان أحمد، أن زعيم التنظيم الملا هبة الله أخوند زاده أصيب بـفيروس […]

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