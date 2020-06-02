مراسلنا : اتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب غداً الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا

2020/06/02 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رؤساء الكتل السياسية على عقد جلسة لمجلس النواب غداً الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً.

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