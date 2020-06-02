الإعلام بين الهرطقة والابداع!

2020/06/02 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قيس النجم… الأمية الإعلامية هي هرطقة كلامية فارغة من محتواها الإعلامي، لا تعرف ما تزرع، وما تزرعه لا يمكن أن يحصد، وإذا ما حصد لا ينفع..! لكون هذه الهرطقة تخرج تافهاً متثاقلاً غير مثقف لا يدرك شيئاً عن أي شي، ولا تستحق أكثر من هذا الوصف، إذ أن نتاجها يعطي مردوداً خطراً جداً […]

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